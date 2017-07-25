اسباب تدفعك لعدم السماح لزوجك أن يخرج من المنزل قبل شرب القهوة معه - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

قد تكونين من بين كثيرات يعشقن شرب القهوة الصباحية، وقد تكونين أيضًا من اللواتي لا يستيقظن باكرًا ولا يفضلن القهوة في أي وقت ولكن اذا كنت من بين هؤلاء، عليك أن تبدّلي هذه العادة على الفور. لا نتكلم هنا عن شرب القهوة بحد ذاتها بل عن الوقت الصباحي الذي عليك امضاؤه برفقة زوجك قبل خروجه من المنزل! فهذا الوقت هو:

*الوقت المثالي لإتخاذ القرارات ووضع الخطط: أولًا تشير الدراسات الى أن الوقت المثالي لاتخاذ القرارات الدقيقة ومناقشة المسائل الحساسة هو ساعات الصباح الأولى إذ يكون دماغ الإنسان هادئًا بعيدًا من الضغوطات والتوتر. وفي هذا الوقت اذًا تستطيعان مناقشة كل المسائل العالقة بهدوء.

*التقرب من بعضكما أكثر من أي وقت آخر: ولأن كلاكما لم يبدأ بالتعرض للضغوطات اليومية بعد في هذا الوقت تتقربان من بعضكما أكثر من أي وقت آخر. وسبق وأشارت الدراسات في هذا السياق إلى أن أفضل وقت لممارسة العلاقة الحميمة هو الصباح إذ إنّ معدل هرمون التستوستيرون لدى الرجل يرتفع خلال النوم لذلك تكون رغبته الجنسية أقوى عند الصباح ولأسباب أخرى أدخلي الى الرابط لمعرفتها.

*التطرق الى كل الأحداث: في هذا الوقت تستطيعان التطرق الى كل الأمور سواء السارة منها او الأخرى غير السارة وتبادل الأسرار واسترجاع الأحداث التي حصلت مع كلاكما.