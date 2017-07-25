خلطة طبيعية منزلية لتصغير فتحات الأنف سريعًا - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة فتحات الأنف الكبيرة والتي تسبب لهن بالحرج، فيلجأنَ للخضوع إلى الجراحات التجميلية للتخلص من هذه المشكلة.

ولكن فيما يلي خلطة طبيعية تخلص المرأة من مشكلة فتحات الأنف الكبيرة بعيداً عن العمليات الجراحية المؤلمة والمكلفة، وذلك عبر خلطة منزلية مكونة من مواد طبيعية يمكن تحضيرها بسهولة ومن شأنها أن تساعد على تصغير فتحات الأنف الكبيرة بشكل مدهش.

تعرفي الى خطواتها هنا بدقة:

مكونات خلطة تصغير فتحات الأنف:

• ملعقة صغيرة من زيت الخروع

• ملعقة صغيرة من زيت الحلبة

• ملعقة صغيرة من اللبن

طريقة تحضير خلطة تصغير فتحات الأنف الكبيرة:

• امزجي المكونات المذكورة جميعاً مع بعضها جيداً حتى تتشكل لديكِ عجينة.

• ضعي الخلطة على أنفك عند منطقة الفتحات مع ترك مجال للتنفس.

• اتركيها لمدة ساعتين قبل إزالتها. وكرري العملية يومياً لمدة أسبوعين. حتى تلاحظي النتيجة التي ستبهرك بالفعل.