الإنذار المبكر يحذر من أمطار رعدية وتدني الرؤية على هذه المناطق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة جازان.

كما نبه الإنذار المبكر من سحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط للرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار وقد تصل إلى أقل (2) كم على الأجزاء الساحلية من المنطقة.

من جهة أخرى توقع الإنذار المبكر ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط للرياح السطحية على منطقة عسير حتى الثامنة مساءً.