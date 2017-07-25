مركز " حصين " ينفذ لقاء تثقيفيا لقوات الأمن الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تنفيذاً لتوجيهات سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نفذت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلةً في المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات ( حصين ) بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لقاءً تعريفيًا بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات( نبراس) لضباط وأفراد قوات الأمن الخاصة في قاعة قوات الأمن الخاصة على طريق صلبوخ.

وقدم اللقاء التثقيفي الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن عميد المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات ( حصين ) متحدثا عن مفهوم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. وماهية وخصائص مرض الإدمان وآلية حدوثة. وما تحدثه المخدرات من مضار تلحق بالعقل والصحة النفسية والجسدية. والآثار السلبية لتعاطي المخدرات التي تلحق بالفرد والأسرة والمجتمع وعوامل الخطورة المؤدية بالفرد إلى تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، و اكتشاف علامات التعاطي الحيوية والسلوكية.

كما ذكر عميد المركز الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن أنَّ الجامعة بتوجيهات من معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل بادرت بالتكامل والشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حيث عرضت خطة المركز التشغيلية في مكتب معالي مدير الجامعة بحضور أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفريق المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ( نبراس ) كما أنَّ المركز يساهم مع المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) .