إلغاء عرض مسرحية " صبح صبح " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقف عرض المسرحية الكوميدية ” صبح صبح ” للفنان المصري محمد سعد، الشهير بـ ” اللمبي ” في عددٍ من مدن المملكة، وذلك بسبب مشاكل مادية بين المتعهد السعودي والفنانين المشاركين في المسرحية.

حيث تم عرضها لمدة ثلاثة أيام في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وتم إلغاء العروض المقررة في معارض الظهران الدولية بالدمام وفي مسرح الخيمة بمدينة جدة وعلى مسرح قرية المفتاحة بأبها خلال الأسبوع الجاري والأسبوعين المقبلين.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين محمد الغامدي أن المتعهد السعودي إبراهيم الخليفة كان لديه مشكلة تنظيمية، إذ لم يقم بأي دعاية أو إعلانات في الشوارع أو وسائل الإعلام، ولكن اكتفى فقط بالإعلان عبر سناب شات.

وأضاف الغامدي أن هناك أسبابا مادية، حيث ادعى المتعهد أنه أرسل مبلغاً مالياً إلى مصر، ولكنه لم يدفع إلا جزءا بسيطا جداً من الاتفاق، وعندها طالب الفنانون المصريون بالحصول على المبالغ المتفق عليها، لافتاً إلى أن نقيب الممثلين في مصر طلب منه التدخل لحل المشكلة.

و رفض المتعهد الأول الدفع للفنانين إلا بعد بيع تذاكر المسرحية، فتواصلت مع هيئة الترفيه التي أعطت تصريح بالعرض وكلفت متعهدا آخر، وتكفلت بالعرض لمدة ثلاثة أيام في الرياض وتحملت الخسائر لعدم وجود دعاية أو بيع تذاكر كافية على أن يتم إلغاء باقي العروض التي كانت مقررة في بعض المدن الأخرى .