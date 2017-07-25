⁠⁠⁠⁠⁠الخدمات الأرضية تكرم المتميزين وتستقبل مجموعة جديدة من الموظفين ..والعتيبي يؤكد - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أتمت شركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) المزود الوطني لخدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في المملكة، خلال شهر يونيو الماضي إجراءات تعيين (90) شابا سعوديا لتقديم الخدمات للمسافرين على العديد من شركات الطيران عبر جميع مطارات المملكة ليرتفع بذلك عدد الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم خلال النصف الأول من العام الحالي 2017م إلى (350) شابا سعوديا تم استقطابهم وتدريبهم وتعيينهم في وظائف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للخدمات الأرضية قايد بن خلف العتيبي في الحفل الذي أقامته الشركة لتكريم موظفيها المتميزين الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة لهذا العام، إضافة إلى تكريم الموظفين المثاليين خلال شهري مايو ويونيو 2017م أن الإستثمار في العنصر البشري يُعد أولوية من أولويات الشركة ضمن برنامجها للتحول من أجل تطوير أدائها وتحسين خدماتها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية ضمن منظومة النقل الجوي في المملكة .

وقال العتيبي :

(نحن على قناعة تامة بأن الكادر البشري هو العنصر الأهم والرصيد الحقيقي للشركة ولذلك نستثمر فيه ونسخر له جميع الإمكانات من أجل الوصول إلى فريق عمل محترف يقدم خدمات متميزة في مستوى التطلعات التي تتماشى مع المعاييرالعالمية، حيث تقوم الشركة من خلال برنامج منتظم باستقطاب أعداد كبيرة من الشباب السعودي وتدريبهم وتأهيلهم لأداء مهامهم الوظيفية ثم تعيينهم في الشركة لتقديم خدمات إجراءات السفر والمناولة الأرضية عموما في جميع مطارات المملكة، ولا يتوقف اهتمام الشركة بالموظف عند هذا الحد بل تستمر الرعاية ويستمر الإستثمار في العنصر الوطني من خلال برامج التدريب وتطوير الأداء والترقيات، كما أطلقت الشركة مؤخراً برنامج الموظف المثالي لتكريم المتميزين شهريا بشهادات ومكافآت مالية تقديرا لهم نظير خدماتهم وتميزهم في العمل وتحفيزا لزملائهم الآخرين لمضاعفة الجهد والتفاني وتحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة عملاء الشركة).

وأكد العتيبي أن عدد الموظفين الذين تم تعيينهم في الشركة السعودية للخدمات الأرضية خلال النصف الاول من عام 2017م وصل إلى 459 موظفا‏ منهم 350 شاب سعودي مشيرا إلى أن معظم التعيينات لغير السعوديين تقتصر على فئة العمالة وسائقي المعدات الأرضية وعدد محدود من الموظفين بشكل مؤقت لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات بين وقت وآخر ، مشيرا إلى أنه خلال الثلاثين شهرا الماضية تم توظيف 2504 موظفين ٩٤٪ منهم سعوديون وتحديدا تم استقطاب وتدريب وتعيين 2346 شاب سعودي خلال عامين ونصف .

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية شركة مساهمة سعودية ومدرجة في سوق الأسهم وهي المزود الوطني والرئيس لخدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة وتقدم خدماتها لجميع شركات الطيران الوطنية والأجنبية في المملكة .