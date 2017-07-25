الصين تفرض إجراءات إضافية على الأقلية المسلمة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

عززت الصين من إجراءات المراقبة في منطقة شينغيانج، التي تعد موطناً لكثير من الصينيين المسلمين، وذلك عبر تطبيق يُزرع في الهواتف النقالة.

وبحسب ” راديو آسيا الحرة ” ، طلبت الصين من الأقليات المسلمة، منذ أسبوع، عبر توجيه أصدرته، تحميل ” تطبيق المراقبة ” على هواتفهم النقالة.

وتجري السلطات تفتيشات مفاجئة في المنطقة لضمان قيام السكان بهذا الإجراء.

وقد أرسلت السلطات إشعاراً مكتوباً باللغة الأويجورية والصينية إلى سكان أورومتشي عاصمة شينغيانغ، يهدف للترويج للتطبيق وضرورة تحميله على الأجهزة النقالة.

ويتضمن الإشعار ” رمزاً ” على المستخدم مسحه لتثبيت التطبيق المسمى ” جينغوانغ ” ، والذي تدعي السلطات أنه يساعد تلقائيا في عملية الكشف عن الأشرطة الإرهابية وغير المشروعة والصور والكتب الإلكترونية المحمّلة على الهواتف.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يقومون بإلغاء التطبيق أو لا يستجيبون لتحميله على أجهزتهم، فيعاقبون بالاحتجاز لـ10 أيام، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقد أظهر تحليل في الصين أن التطبيق يشبه ما عرف بتطبيق ” سلامة المواطنين ” ، الذي كانت السلطات قد طورته للاستخدام في شرطة أورومتشي في ابريل الماضي. والتطبيق السابق يساعد المواطنين على إبلاغ الشرطة فوراً بالحالات المشبوهة.