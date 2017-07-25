بالصور.. إنطلاق جاجوار XJ موديل 2018 رسمياً مع أعلى اصداراتها XJR بقوة 567 حصان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اتضح أن جاجوار لم تكن تخطط لاستبعاد طرازات XJ من الخدمة كما ذكر تقرير حديث والسبب أنها قدمت للتو نسخة 2018 من السيارة التي عدلت وكان أهم شيء في السيارة تقديم نسخة جديدة تعتبر أعلى الاصدارات وهي XJR575 التي تقدم بقوة 567 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر تنبع من محرك V8، سعة 25 لتر.

وتحتاج السيارة الصالون الرياضة الفاخرة فقط 4.4 ثانية من الثبات لتصل إلى 100كم / ساعة وسوف تستمر لتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 300كم / ساعة وعلى سبيل المقارنة، فمرسيدس AMG S65 والتي تستخدم محرك V12 أكثر قوة، يمكن أن تصل إلى 100كم / ساعة في 4.3 ثانية، في حين أن BMW 760Li xDrive يمكنها التسارع في 3.9 ثانية.

وتقول جاجوار أن النسخة الأكثر رياضية من عائلة XJ يمكن أن يكون الحصول عليها في نمط الجسم القياسي لقاعدة العجلات، وسوف تكون متاحة في لونين خارجيين مخصصين، وهما فيلوسيتي بلو وساتين كوريس جراي. ومن الميزات الأخرى التي ستميز سيارة جاجوار XJR575 الجديدة الصادم الأمامي المطور، ومداخل الهواء المنخفضة، وغطاء المحرك الخاص مع العتبات الجانبية، والاسبويلر الخلفي، وعجلات فارالون ذات اللون الأسود 20 بوصة، وشعار “XJR575” الخارجي.

وفي الداخل، فالسيارة الصالون البريطانية من الدرجة الأولى لديها مقاعد خاصة بلون العاج/جت وجت / جت وبالاضافة الى تقديم XJR575 الجديدة، قدمت جاجوار أيضا بعض التحسينات لبقية أسرة XJ، والتي تتميز الآن بيتحديات التكنولوجيا التي تشمل 4G واي فاي ، شاشة 10 بوصة تعمل باللمس لعرض المعلومات والترفيه مع أحدث تقنيات السلامة الذكية.

كما تأتي بنظام الكشف عن حركة المرور الأمامية، مساعد الحفاظ علي لمسار ، مراقب حالة سائق، والكبح في حالات الطوارئ ذاتياً مع الكشف عن المشاة ويعمل النظام الأخير من 5-60كم / ساعة ويستخدم كاميرا رقمية ستيريو لتحديد المخاطر في المقدمة، وتنشيط الفرامل تلقائيا إذا تم الكشف عن خطر الاصطدام. وقد فتحت جاجوار بالفعل باب الحجز لموديلات XJ 2018 في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والأسعار تبدأ من 59.995 استرليني أو 77.969 دولار.