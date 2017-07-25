بالصور.. ميتسوبيشي تقدم الجيل القادم الـ MPV بتصميم جريء و3 صفوف داخلية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت شركة ميتسوبيشي رسميا النقاب عن السيارة الجديدة التى ستقدم فى معرض السيارات الدولى الاندونيسى الذى يعقد من 10 اغسطس الى 20 اغسطس والتي أشير إليها سابقا باسم Expander، ولم يتم الكشف عن اسم السيارة الرسمي بعد، ولكن صانع السيارات قال انهم سيعلنون عنه خلال معرض السيارات وحتى ذلك الحين، فإن الشركة تشير إليه ببساطة أنه “الجيل المقبل من الـ MPV”.

وقالت انه يجمع بين “قوة الدفع الرباعي واتساع ورحابة الـ MPV”، ويتميز بالتصميم الجريء الذي جاء مستوحي بشكل واضح من بعض السيارات التجريبية التي قدمت لاول مرة على مدى السنوات القليلة الماضية. وتحمل السيارة مصابيح LED DRLs على كل جانب من شبكة التهوية مع المصابيح الأمامية التي وضعت تحتهم. وليس هناك شيء دراماتيكي في جانبي السيارة ويبدو أن الخلفية المحافظة للتصميم تظهر في الخلف والجانبين علي عكس الجبهة الأمامية الجريئة.

وتتميز المقصورة بالاتساع وتأخذ سبعة ركاب في 3 صفوف من المقاعد ولم يتم الإعلان عن أي شيء آخر عن المقصورة الداخلية بعد، إلا أنها توفر الكثير من أماكن التخزين والرحابة والمسافة فوق الرأس السخية لجميع الركاب، ولكن يمكننا أن نلاحظ لوحة قيادة ثنائية الألوان، ونظام المعلومات والترفيه المميز، والأزرار الدوارة للتحكم في المناخ .

كماأن محرك “الجيل التالي من الـMPV” هو محرك بنزين سعة 1.5 لتر يمكن تزاوجه إما مع ناقل يدوي أو ناقل حركة أوتوماتيكي وسيبدأ تصنيع السيارة بخطوط التجميع فى المصنع الاندونيسى الجديد للشركة فى محافظة بيكاسى بمقاطعة جاوا الغربية وستصل الى التجار المحليين فى خريف هذا العام.