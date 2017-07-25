بالفيديو.." ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV موديل 2018 " الوحيدة من نوعها في فئتها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

الحقيقة أن ميتسوبيشي لا تزال الشركة المصنعة الوحيدة التي تقدم سيارة هجينة بلوج ان في فئة السيارات متعددة الاستخدامات المتوسطة الحجم وهو أمر غريب، ولكن كيف تشعر أوتلاندر PHEV ضد منافسيها الجدد؟ ومن المؤكد أنها تفتقر إلى ميزات التصميم الحديثة لسيارات الدفع الرباعي الأخرى، ولكن أوجه القصور الشكلية لها هي في الغالب يتم تعويضها من قبل المحرك الهجين بلوج ان.

وتجمع أوتلاندر PHEV بين محرك بنزين سعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين، أحدهما على كل محور. وتغذيها بالقوة بطاریة ذات سعة 12 کیلو واط ساعة ، مما یمنح السیارة مدى تنقل کھربائی يبلغ حوالي 32 ميلا، وھو ما یترجم في العالم الحقیقي إلی 20 ميلا. وبصرف النظر عن الوضع الكهربائي، فميتسوبيشي أوتلاندر PHEV تقدم عدة وضعيات هجينة، حيث يعمل محرك البنزين كمولد للمحركات الكهربائية بجانب نظام الهجين الكلاسيكي الذي يوفر للمحرك معظم القوة على العجلات.

وتستهلك السيارة من الوقود 1.9 لتر لكل 100 كم ، في حين أن انبعاثات الكربون منخفضة حقا، عند 44جم / كم. لذلك قد لا تكون أحدث سيارات الدفع الرباعي، ولكن أوتلاندر PHEV لديها بعض المزايا البارزة متفوقة على منافسيها عندما يتعلق الأمر بتكلفة الامتلاك. وفي الفيديو التالي يمكننا رؤية أحدث الاستعراضات والتقارير بخصوص السيارة.