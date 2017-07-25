بوجاتي شيرون بقيمة 10 مليون درهم تسابق الرياح في مطار دبي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ماذا ستفعل لو كان لديك يوم واحد لتقضيه مع سيارة فائقة بسعر 10 مليون درهم؟ إذا فكرت أن تسأل عشاق السيارات من توب جير، فإنهم سوف يتجولون على الطرق من مدينة دبي بهذه السيارة. وفي مقطع الفيديو لفريق توب جير تم استخدام أحدث طرازات بوجاتي شيرون على الطريق المؤدي إلى جبل حفيت وليس ذلك فحسب، بل دفع الفريق السيارة إلى أقصى حدودها على مدرج دبي وورلد سنترال.

ويرى الفيديو الذي يستغرق ثماني دقائق كريس هاريس وهو يأخذ بوجاتي لتدور في جولة حول جبال العين، مشيدا بمحركها المتفوق بقوة 1500 حصان، وهو محرك بأربع شواحن توربينية. و تشيرون هي خليفة بوجاتي فيرون التي لقبت بأسرع سيارة في العالم خلال ظهورها.

وبطبيعة الحال، لا يمكن أن يكون الفيديو كامل الا إذا كان يستخدم السيارة بسرعة جنونية بعد اختبار مدى نجاحها على الطرق المليئة بالمنحنيات، حيث أخذ هاريس السيارة إلى دبي وورلد سنترال، المعروف أيضا باسم مطار آل مكتوم. وفي طريقه إلى مدرج المطار، يظهر رمز مهم لدبي أيضا في شكل طائرة الإمارات مع السيارة تنطلق بسرعة علي كامل المدرج من قبل هاريس، وقال انه حقق سرعة فوق 230 ميلا في الساعة.

وقال ممثل بوغاتي إن سعر شيرون” هو 2.500.000 يورو أو حوالي 10.715.000 درهم، والسعر لا يشمل امتيازات كبار الشخصيات وكذلك تسليم السيارة.