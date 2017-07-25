" وائل خواجي وخالد حامد " بمسرح مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

في حضور جماهيري كبير استضاف مسرح مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفية كلٌ من الفنان والمنشد خالد حامد والنجم وائل خواجي ضمن الفعاليات التي تنظمها مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر لتنظيم المعارض والمهرجانات بالتعاون مع مجموعة نجوم السعادة للترفية

وافتتحت السهرة بتحية للجنود المرابطين بالحد الجنوبي ثم توالت العروض وتنوعت من قبل الفنان وائل خواجي بمنولوجات وسكتشات كوميدية تناقش عدداً من القضايا الإجتماعية والقيم الإخلاقية خلال السهرة قدمت فراشات نجوم السعادة لوحات استعراضية شيقة امتعت الجمهور

كما قدم الفنان الجماهيري خالد حامد شيلات لانواع متعدده من الرقصات الشعبية والموروث المحلي

وعبر الفنان خالد حامد عن سعادته بتواجده بمسرح مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه وخصوصا لما تميز به من جماهير وحضور وتفاعل لما يقدمه المشاهير والنجوم ولما حظي به من دعم وما اتصف به من امكانيات عاليه لفريق إدارة المسرح الذي يقوده الكابتن الدولي احمد سلامي قائد مجموعة نجوم السعادة

ووجه ” حامد ” في نهاية فقراته ” دعوة عامة لجماهير مسرح خميس مشيط لزيارة مسرح المفتاحة الخارجي الذي يستعد منذ ايام لاطلاق فعالياته لاستكمال مسيرة السعادة مع مجموعة نجوم السعادة الترفيهيه واعداً اياهم بسحوبات وجوائز قيمة .