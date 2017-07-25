رئيس الإتحاد يشيد بالمعسكر .. والبعثة تعود الأربعاء - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تواصت تحضيرات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بمعسكره الإعدادي في مدينة بولتون الانجليزية حيث أدى اللاعبون اليوم تدريبا صباحيا تحت إشراف المدرب التشيلي لويس سييرا تركز على الجوانب الفنية عمد خلاله المدرب إلى توزيع اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات أجرى بينها مناورات كروية اتسمت بالقوة والندية.

ولم يشارك في المران اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي اكتفى بالركض حول المضمار بتوجيه من الجهاز الطبي وتواجد الثنائي فهد المولد ومحمد قاسم في صالة اللياقة البدنية لتأدية تدريبات تقوية.

وسوف يختتم الفريق البرنامج التدريبي في المعسكر في الحصة المسائية اليوم على أن يعود الأربعاء إلى جدة.

من جهته أثنى رئيس بعثة الفريق في بولتون رئيس مجلس الإدارة أنمار بن عبدالله الحائلي على نتائج المعسكر والانضباط والجدية التي تميز بها كافة أعضاء الفريق لإنجاحه وتحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها للاستعداد للموسم المقبل.

وأضاف قائلا : سار المعسكر حسب البرنامج الموضوع من جانب المدرب, ومما ساهم في نجاحه توفر كافة الإمكانيات التي يحتاجها الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين من ملاعب تدريب وصالات اللياقة البدنية إضافة إلى الأجواء المناسبة لإقامة التدريبات في مختلف الاوقات يوميا, كما خضنا عدد من اللقاءات الودية هدف من خلالها المدرب إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية أولا ثم الفنية خصوصا وأن المرحلة المقبلة من الإعداد والتي ستتضمن المشاركة في بطولة تبوك الدولية والتي سيكون التركيز خلالها على الجوانب الفنية لتحضير الفريق لإنطلاقة منافسات الموسم منتصف الشهر المقبل.