" الفيفا " يحتفل بعيد قائد الاهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع ” تويتر ” بعيد ميلاد اللاعب تيسير الجاسم قائد النادي الأهلي.

وكتب الحساب الرسمي لفيفا :” عيد ميلاد سعيد لنجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي تيسير الجاسم، 33 عاماً اليوم “.

وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم معلومات عن مشاركات الجاسم مع الأخضر في بطولات “فيفا” والتي بلغت 17 مشاركة استهلها بمواجهة الأخضر أمام سيريلانكا في تصفيات مونديال 2006.

وحقق الجاسم مع المنتخب السعودي في مشاركته ببطولات فيفا 8 انتصارات و6 تعادلات من أصل 17 مباراة.