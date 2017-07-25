" الفيفا " يحتفل بعيد قائد الاهلي - صحيفة صدى الالكترونية

” الفيفا ” يحتفل بعيد قائد الاهلي
احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع ” تويتر ” بعيد ميلاد اللاعب تيسير الجاسم قائد النادي الأهلي.
وكتب الحساب الرسمي لفيفا :” عيد ميلاد سعيد لنجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي تيسير الجاسم، 33 عاماً اليوم “.
وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم معلومات عن مشاركات الجاسم مع الأخضر في بطولات “فيفا” والتي بلغت 17 مشاركة استهلها بمواجهة الأخضر أمام سيريلانكا في تصفيات مونديال 2006.
وحقق الجاسم مع المنتخب السعودي في مشاركته ببطولات فيفا 8 انتصارات و6 تعادلات من أصل 17 مباراة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 22 دقيقة
عيد ميلاد سعيد ياكابتن،نتمنى لك حياة رياضية سعيدة.
الشهري 15[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 15 دقيقة
جعلكم ما تسعدون ولا تتهنون في حياتكم ، المسلم لا يعرف إلا عيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى وما سوى ذلك هو بدعة وهو في مجال التحريم ، ومن ينساق خلف هذه البدع هو شخص جاهل بالدين أو عارف به ولكن يقلد الغرب وهو بذلك في ذنب عظيم.