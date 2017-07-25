معارضون إيرانيون يفضحون تدخل طهران العسكري في المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أبدى ناشطون إيرانيون معارضون تدخل بلادهم العسكري في دول المنطقة، مشيرين أن الحرس الثوري الإيراني ينقل قواته وميليشياته جوا وفي الليل تحت جنح الظلام بين المحافظات السورية.

ونشر موقع ” تقارير الحرب ” الناطق بالفارسية، صورة مأخوذة عن مواقع إيرانية مقربة من الحرس الثوري، تظهر مجموعة من الجنود داخل طائرة قال إنها أقلعت أمس الاثنين من مطار دمشق، وهبطت في مطار حلب الدولي بمنطقة النيرب، شرقي حلب.

وأرجع الموقع نقل المقاتلين الإيرانيين ليلا وبواسطة الطائرات المدنية، إلى أسباب أمنية وإلى تجنب مخاطر سلك الطرق البرية، منذ أن قتل قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وهو الجنرال حسين همداني، قبل عامين، باشتباكات على طريق خناصر – أثريا، شرقي محافظة حماة.