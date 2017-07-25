10 سنوات سجن لمواطن يؤيد " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن عشر سنوات مع المنع من الكتابة في ” تويتر ” لمدة خمس سنوات، وذلك بعد ثبوت تأييده تنظيم داعش الإرهابي والسفر إلى سوريا لتنفيذ عملية انتحارية هناك.

كما أدانته المحكمة في المساس بالنظام العام بكتابته لعدد من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تتضمن سب ولاة الأمر ووصفهم بما لا يليق ، وتأييد تنظيم داعش وأعماله الإرهابية ضد البلد وأجهزته ومبايعة زعيم ذلك التنظيم الإرهابي.

وجاء في تفاصيل الحكم الأبتدائي الذي صدر اليوم والذي يقضي في إدانة مواطن أيد تنظيم داعش الإرهابي وأفعاله، وشروعه في السفر إلى موطن الصراع في سورية للانضمام لذلك التنظيم واستعداده لتنفيذ عملية انتحارية هناك ، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابته لعدد من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تتضمن سب ولاة الأمر ووصفهم بما لا يليق ، وتأييد تنظيم داعش وأعماله الإرهابية ضد البلد وأجهزته ومبايعة زعيم ذلك التنظيم الإرهابي وعدم بيعة ولي أمر هذه البلاد ، ومتابعته لعدد من المعرفات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ممن هم على شاكلته ، وتواصله مع اثنين من المنحرفين فكرياً عبر تلك المواقع واستقباله منهم رسائل تحث على الالتحاق بذلك التنظيم الإرهابي ، وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المحظورة .