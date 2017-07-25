الجوازات تكشف عقوبة المخالفين لأنظمة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت المديرية العامة للجوازات 101 قرارا إداريا بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج خلال حج العام الماضي 1437هـ.

وأوضحت الجوازات أن العقوبات تنوعت مابين غرامات مالية وعقوبات بالسجن والمطالبة بمصادرة المركبات التي تمت المخالفة بها، وبينت أن مجموع المخالفين المنقولين عبر مداخل مراكز مكة المكرمة (الشميسي و التنعيم والبهيتة و الكر)بلغ 574 مخالفاً ، وبلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين (5،800،000) ريال ، وتم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها (1425) يوماً بحق المخالفين ، كما اشتملت القرارات الإدارية على المطالبة بمصادرة عدد (18) مركبة استُخدمت في نقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أثناء محاولتهم أداء فريضة الحج بدون تصريح.

وقالت الجوازات إن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاجاً بدون تصاريح حج نظامية تصل إلى غرامة مالية مقدارها ( 50.000 ) خمسون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله ، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ، وترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً ، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.