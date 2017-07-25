تعيين 350 شابا في " الخدمات الأرضية " خلال 6 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) المزود الوطني لخدمات المناولة الأرضية لقطاع الطيران في المملكة، أن شهر يونيو الماضي شهد إجراءات تعيين 90 شابا سعوديا لتقديم الخدمات للمسافرين على العديد من شركات الطيران عبر جميع مطارات المملكة ليرتفع بذلك عدد الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم خلال النصف الأول من العام الحالي 2017م إلى (350) شابا سعوديا تم استقطابهم وتدريبهم وتعيينهم في وظائف

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للخدمات الأرضية قايد بن خلف العتيبي في الحفل الذي أقامته الشركة لتكريم موظفيها المتميزين الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة لهذا العام، إضافة إلى تكريم الموظفين المثاليين خلال شهري مايو ويونيو 2017م أن الإستثمار في العنصر البشري يُعد أولوية من أولويات الشركة ضمن برنامجها للتحول من أجل تطوير أدائها وتحسين خدماتها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية ضمن منظومة النقل الجوي في المملكة .