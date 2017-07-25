جامعة الطائف تحدد مواعيد الكشف والمقابلة للمقبولين - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الطائف أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للجامعة للطلبة المستجدين اعتباراً من تاريخ 1438/11/15هـ.

وطالبت الجامعة الطلاب الجدد فقط تفعيل أرقام حساباتهم ” الآيبان ” بداية من التاريخ المحدد.

وأشارت جامعة الطائف إلى وجود عدد من التخصصات تتطلب إجراء اختبار أو مقابلات أو كشف طبي، كما هو مدون بالجدول أدناه.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور وصل الله السواط، أن الطلبة الذين ثبت قبولهم وحصلوا على الرقم الجامعي عليهم الدخول على بوابة الجامعة ” المنظومة الجامعية ” علما بأن اسم المستخدم هو الرقم الجامعي، وكلمة السر هي رقم السجل، ويجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إعطائها أي شخص ويفضل للطالب أن يغير كلمة السر ويحفظها جيدا ولا يطلع أحدا عليها.

وأكد ” السواط ” أن الطالبات اللاتي تم قبولهن في التربية البدنية ستجرى لهن إجراءات الكشف الطبي واللياقة البدنية في يوم الاثنين الموافق 1438/12/20هـ.