فرنسا تلزم " حفتر والسراج " بوقف إطلاق النار في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قالت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا فائز السراج والمشير خليفة حفتر قائد ” الجيش الليبي ” الذي يحظى بدعم برلمان طبرق سيلتزمان وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

عقد الطرفان لقاء بعد الظهر في قصر ” سيل سان كلو ” التابع لوزارة الخارجية الفرنسية في باريس.

وجاء إعلان وقف إطلاق النار في ظل مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحصول على تعهد من ” السراج وحفتر ” بالتوصل إلى تسوية وإنهاء الفوضى التي تعم البلاد منذ إطاحة العقيد معمر القذافي سنة 2011وفقاً لفرانس 24.

وكانت الرئاسة الفرنسية ذكرت أمس الاثنين أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا الثلاثاء في باريس يجمع فيه بين أبرز طرفين في النزاع الليبي، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر.