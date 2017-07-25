بالفيديو.. أسد يٌحاول الفتك بطفل رضيع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع االتواصل الأجتماعي مقطع فيديو طريف من حديقة حيوان بولاية يوتا الأمريكية؛ لم ينتبه طفل رضيع (7 أشهر) لأسد وهو يحاول مهاجمته من وراء الزجاج؛ فبدا الطفل وكأنه يتجاهل الأسد.

والْتقط الفيديو في حديقة حيوان هوجل بمدينة سولت ليك عاصمة ولاية يوتا الأمريكية، حين وضعت الأم طفلها ” ليفي بوري ” أمام القفص الزجاجي، في انتظار ظهور الأسود لمشاهدتهم؛ ولكن تَحَوّل المشهد إلى الطفل الصغير، حينما ظهرت الأسود فجأة، وقرر أحدها مهاجمة الصغير من وراء الزجاج.

الطريف أن كل زوار الحديقة شاهدوا الأسد؛ إلا الطفل الذي شتت الضحكات انتباهه؛ فلم ير ملك الغابة، ولم ينتبه له وهو يحاول الانقضاض عليه.