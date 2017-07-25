برلمانية تٌقدم أقتراحاً غريباً لتعدد الزوجات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تقدمت نائبة برلمانية عن محافظة نينوى العراقية جميلة العبيدي ، لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، بما يسمح للزوج بالزواج الثاني والثالث والرابع، مشترطة أن تكون الزوجة الثانية قد تجاوز عمرها الثلاثين عاماً.

وقالت المصادر إن ” النائبة جميلة العبيدي باشرت بجمع تواقيع زملائها النواب، على مقترح أعدته لتتقدم به إلى هيئة الرئاسة “، موضحة أن ” التعديل ينص على السماح للرجل بالزواج والثاني والثالث والرابع، على أن يكون عمر الزوجة الثانية قد تجاوز الثلاثين ” .

وأضافت المصادر أن “مقترح العبيدي يلقى اقبالاً من عدد من النواب للتوقيع عليه، وسط معارضة من النائبات له”.

وكانت العبيدي قد دعت في (12 آذار 2017)، الى تشريع قانون يشجع الرجال على الزواج بأكثر من امرأة واحدة من خلال صرف حوافز مالية.

وشهد العراق في السنوات الأخيرة، ارتفاعا في ظاهرة تعدد الزوجات نتيجة الحروب المتتالية التي أسفرت عن تفكك عدد كبير من الأسر وترمل نسبة كبيرة من النساء وتيتم الأطفال.