القبض على مصور فيديو " جثة ثلاجة أبو عريش " - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكنت شرطة محافظة أبو عريش من القاء القبض على المواطن الذي صور مقطع فيديو يفيد بعدم وجود مكان شاغر بثلاجة الموتى بأحد مستشفيات منطقة جازان، مصطحباً معه جثة مقيم باكساتني.

وقالت المصادر تم عرض المتهم على النيابة للتحقيق في قضيته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الشؤون الصحية بمنطقة جازان نبيل غاوي أنه لا صحة للفيديو المذكور وأنه جاري اتخاذ اللازم حيال التصوير لانتهاك الخصوصية والإساءة لمنشأة حكومية.

وأضاف الغاوي أنه في مساء يوم السبت، قدم مواطن بسيارته الخاصة إلى باب الطوارئ يحمل معه جثة مقيم توفي داخل منزله حيث أصر على إيداع الجثة داخل الثلاجة ، وتم إبلاغه بضرورة استكمال الإجراءات الرسمية بمعرفة الجهات المختصة.

وأكمل أنه أثناء استكمال إجراءات استقبال الحالة والتنسيق، قام المرافق بالتصوير.

وأوضح الغاوي الحالة وصلت إلى طوارئ المستشفى في تمام الساعة ١٠:١٠م وتم إجراء الكشف الطبي على الحالة في تمام الساعة ١٠:٢٨م قبل إيداعها في الثلاجة وفقاً للتقارير الخاصة بالحالة.

وتابع الغاوي أن قسم الثلاجة بالمستشفى يحوي ٩٣ درجاً وقد تم تطويرها مؤخراً لاستيعاب حالات الوفاة، وأثناء وصول الحالة كانت هناك ٧٩ درجاً شاغرة.