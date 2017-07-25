عيني إيفانكا ترامب تعبر عن رٌقيها وأناقتها .. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تٌعتبر إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، من السيدات اللاتي يمتزن برقيهن واناقتهن ، فهي مشهورة بأزياءها المتنوعة التي تخطف الأنظار اليها .

ولكنّ هناك شيئاً غريباً واحداً قد لا يٌلاحظ في إيفانكا ترامب وهو في الواقع لون عينيها، فحين تتم المقارنة بين صورها، يبدو الفرق واضحاً؛ مرّة يكون لونهما عسليّاً غامقاً ومرّة أخرى أخضر فاتحاً وأحياناً يجري هذا التغيير في اليوم نفسه كما حدث في ظهورها في المؤتمر الوطني الجمهوري في نوفمبر الماضي. وهذا بالطبع ليس بسبب الضوء أو ومضات الكاميرا.

فقد لاحظنا أنّ استخدامها للعدسات اللاصقة الملوّنة يأتي حين تكون في أحداث سياسية مهمة وحين تلتقي كبار القادة والشخصيات أو حين تكون في مقابلة تلفزيونية.