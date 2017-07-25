طهران تدرس خفض رقابة الوكالة الذرية على برنامجها النووي - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

هددت إيران بخفض رقابة الوكالة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك ردا على التصريحات الأميركية حول ” الرقابة غير المناسبة وغير الكافية ” على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1.

وقال رئيس مجلس شورى البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إنه إذا كان الأميركيون يعتقدون أن إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الإيرانية ليس مناسباً فنحن سنخفضه .

ووفقاً لوكالة ” تسنيم ” الإيرانية، فقد أشار لاريجاني في تصريحات على هامش ملتقى هيئة أمناء الجامعات والكليات الطبية في إيران، إلى أن مجلس الشورى الإيراني يدرس مشروعاً لمواجهة العقوبات الأميركية.

ويذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أبعد وزير خارجيته ريكس تيلرسون عن الملف النووي الإيراني، وكلّف بدلاً منه فريقاً من البيت الأبيض يضم عدة مسؤولين في مجلس الأمن القومي، وذلك من أجل تقييم مدى التزام إيران بشروط الاتفاق .