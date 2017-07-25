أمير الباحة يستقبل " الزهراني " مصاب الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، العريف سعود احمد الزهراني احد مصابي الحد الجنوبي يرافقه اخوه الرقيب عطيه احمد الزهراني المشارك بالحد الجنوبي أثر خروجة من المستشفى، ودعا الله تعالى له بالشفاء العاجل.

وقال الأمير ” حسام “: إن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء عملهم في ميدان العز هم وسام شرف على صدر الوطن، وهم راسخون في ذاكرته ولا يمكن نسيان ما قدموه.

وأضاف: منسوبو القطاعات العسكرية يتميزون بأنهم نخبة من الرجال البواسل الذين تلقوا تدريبات عالية ومكثفة ويقومون بعمل احترافي ويمتازون بالشجاعة والإقدام.

من جانبه، قدم العريف ” الزهراني ” شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الاهتمام بالقطاعات العسكرية بالمملكة، كما شكر أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته لحالته الصحية.