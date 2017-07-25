أمانة نجران تغلق 6 ملاحم مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أغلقت أمانة منطقة نجران، 6 ملاحم في كلٍ من حي الحصين وحي أبا السعود، بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في عدم وجود رخص للمحلات وشهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة، مع وجود حظائر أغنام ملحقة بالملاحم، وعدم التقيد بالزي الرسمي.

من جهته أشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، إلى أن الجولات الرقابية مستمرة على المحلات التجارية بشكل مكثف لضبط كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية حفاظاً على سلامة المستهلك، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ 940 .