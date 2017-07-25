زيادة نسبة الحاجة إلى طيارين لـ3.6 % - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطيران في تقريرها السنوي الذي أعدته، إن شركات الطيران ستحتاج إلى 637 ألف طيار في السنوات العشرين المقبلة لمواكبة النمو في قطاع الطيران الدولي.

وارتفع تقدير الشركة الأخير عن الحاجة للطيارين بـ 3,6 بالمئة من تقرير العام الفائت، إذ ستحتاج شركات الطيران في منطقة آسيا المحيط الهادئ وحدها 253 ألف طيار جديد، وهو ما يمثل ثلث العدد المطلوب، بحسب التقرير الذي أعده قسم الخدمات الدولية في الشركة.

وقدرت الشركة احتياج شمال أمريكا إلى 117 ألف طيار وأوروبا إلى 106 آلاف طيار في الفترة من 2017 وحتى 2036.

وتوقع التقرير الحاجة إلى 648 ألف فني جديد في قطاع صيانة الطائرات، بتراجع قدره 4,6 بالمئة عن تقدير العام الماضي بسبب تخفيض ساعات الصيانة المطلوبة من ” بيونغ 737 ماكس “.

وبالنسبة لأطقم الرحلات، ذكر التقرير الحاجة إلى توظيف 839 ألف مضيف جوي حتى العام 2036، منهم 173 ألف في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، 173 ألف في أوروبا، 154 ألف في شمال أمريكا، و96 ألف في الشرق الأوسط.

وأشارت دراسة من شركة ” سي آيه إي ” ، المتخصصة في تدريبات الطيران المدني، الشهر الفائت، إلى أن شركات الطيران ستحتاج 255 ألف طيار إضافي خلال السنوات العشرة المقبلة.