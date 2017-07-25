الامارات تستعد لتشغيل المحطة النووية - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

ذكرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أنه تم اجتياز المحطة النووية الثانية ضمن مفاعل ” براكة ” ، غرب إمارة أبو ظبى كما بدء اختبار التوازن المائى البارد بكفاءة ونجاح، تمهيدا لبدء تشغليها.

وأوضحت المؤسسة أن الخطوة تعد إنجازا جديدا فى المشروع النووى السلمى للإمارات الجارى تنفيذه فى موقع براكة فى منطقة الظفرة.

وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة ضمن الاستعدادات للعمليات التشغيلية.