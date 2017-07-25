عضو بالشوري يضع حلا للتغلب على البطالة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالب نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، برفع الحد الأدني للسعوديين في التامينات الاجتماعية إلى 6 آلاف ريال، ووقف استقدام العمالة الوافدة، بهدف التغلب على مشكلة البطالة.

جاء ذلك تعليقا على تقرير وزارة العمل الذي كشف عن تزايد نسبة البطالة وتراجع معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص عام 2016 بنسبة 37% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال بن جمعة إن التراجع سببه كثرة المعروض من العمالة الأجنبية، إضافة إلى تدني رواتبها، وهو ما تسبب في انخفاض رواتب السعوديين وإحجامهم عن العمل الخاص.

وأشار إلى وجود أكثر من 900 ألف سعودي وسعودية عاطلين عن العمل، ويزيد هذا العدد سنويا بمعدل 300 ألف، وذلك بسبب وجود 8 ملايين عامل وافد.