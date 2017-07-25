بالصور.." فوليو " حاسوب في حجم الجوال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نظمت شركة ” ليونفو ” مؤتمر ” تك وورلد ” في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، أعلنت خلاله عن نسخة أولية من منتجها الجديد ” فوليو ” وهو حاسوب لوحي مزود بشاشة مرنة تسمح بطيه وتحويله من جهاز بحجم الجوال الذكي إلى آخر أكبر والعكس.

وتهدف الخاصية الجديدة بالطبع لجمع أفضل المزايا في كلا الجهازين في أداة واحدة يمكن حملها بكل سهولة، وهي على كل حال تقنية ظلت قيد الانتظار طويلًا مثل السيارات الطائرة، ورغم ظهور بعض الأجهزة المماثلة إلا أنها لم ترق لتحويلها إلى منتج حقيقي يمكن طرحه في الأسواق، بحسب تقرير لموقع ” جيزمودو “.

ويمكن تحويل ” فوليو ” من جوال ذكي بحجم 5.5 بوصة إلى حاسوب لوحي بحجم 7.8 بوصة، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل ” آندرويد 7 نوجا ” ، ومزود بمعالج ” سناب دراجون 800 ” ، وتعيد الشاشة تهيئة نفسها مباشرة بمجرد تغيير وضع الجهاز.