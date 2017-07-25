رجل أعمال يكتشف بيع شركته بالصدفة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

اكتشف رجل أعمال بالإمارات بيع شركته إلى شريكه الخليجي، بما تحويه من مركبات تقدر قيمتها بمليونين و200 ألف درهم، إذ تحايل عليه شريكه للتوقيع على عقد وكالة مزور، ومرره عبر كاتب عدل حسن النية.

وحسب صحيفة ” الإمارات اليوم ” ، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة المتهم بالتزوير والاحتيال، وأفاد المجني عليه بأنه أسس شركة لتجارة النفايات في دبي، بعقد تأسيس مع المتهم مقابل مبلغ سنوي 9000 درهم يتقاضاه الأخير.

وفي أحد الأيام حضر أحد أصدقاء المجني عليه مأدبة عشاء دعاه إليها شخص آخر ( المتهم )، وحين سأل عن مناسبتها أخبره بأنه اشترى شركة المجني عليه، فأبلغ صديقه بذلك.

حين راجع المجني عليه دائرة التنمية الاقتصادية اكتشف أن اسمه حذف من بيانات شركته وتم تغيير اسمها وبيعها لشخص آخر مع ما تحتويه من مركبات قيمتها مليونين و200 ألف درهم، وتبين أنه تم التصرف في 25 سيارة منها قيمتها مليون و300 ألف درهم، باستخدام توكيلاً منسوباً إليه موثقاً من كاتب العدل.