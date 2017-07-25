60% نسبة الوفيات في حوادث الدبابات النارية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت رئيسة قسم جراحة العظام في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتورة دلال بو بشيت، أن نسبة الوفيات في حوادث الدبابات النارية مقارنة بحوادث السيارات بلغت 60%.

وقالت إن حوادث الدبابات تكلف الدولة موارد مالية هائلة، إذ يحتاج المصاب من 3 إلى 4 عمليات، ويكلف علاج الطفل الواحد نحو 30 ألف ريال.

وحذر مختصون في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من خطورة الدبابات الصحراوية، إذا لم تراع فيها عوامل السلامة والأمان عند القيادة، ومنها خوذة الرأس، ونظارة واقية للعين، وقفازات لحماية اليدين، وأحذية طويلة لحماية الأرجل، بالإضافة لارتداء بدلات مخصصة للقيادة في المناطق الصحراوية.