60% نسبة الوفيات في حوادث الدبابات النارية - صحيفة صدى الالكترونية

60% نسبة الوفيات في حوادث الدبابات النارية
كشفت رئيسة قسم جراحة العظام في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتورة دلال بو بشيت، أن نسبة الوفيات في حوادث الدبابات النارية مقارنة بحوادث السيارات بلغت 60%.
وقالت إن حوادث الدبابات تكلف الدولة موارد مالية هائلة، إذ يحتاج المصاب من 3 إلى 4 عمليات، ويكلف علاج الطفل الواحد نحو 30 ألف ريال.
وحذر مختصون في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من خطورة الدبابات الصحراوية، إذا لم تراع فيها عوامل السلامة والأمان عند القيادة، ومنها خوذة الرأس، ونظارة واقية للعين، وقفازات لحماية اليدين، وأحذية طويلة لحماية الأرجل، بالإضافة لارتداء بدلات مخصصة للقيادة في المناطق الصحراوية.
الثامري[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
هم لو يفتكون من المغازل كان ان شاءالله مايجيهم شي
بس بالله بنت بعبايه كيف تسوق واذا نزلت العبايه تلاقي طابور ورهاااا من البشر المحرومه عاااااطفيآ كل واحد يقول تظحكلي
وفي الاخير غصب حادث او اثنين واحتمال يموت احد وارد
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يكافينا وياكم شرها .