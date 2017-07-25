جوازات عسير تنهي إجراءات مغادرة اكثر من ٢١ الف مخالف - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أنهت جوازات منطقة عسير إجراءات مغادرة (٢١٤٤٨ ) وافد مخالف في منطقة عسير حتى يوم أمس الاثنين الموافق ١ / ١١ / ١٤٣٨ وهو اخر يوم من الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) عبر مواقع تنفيذ الحملة بمنطقة عسير والمتمثلة في إدارة متابعة الوافدين بابها وشعبة متابعة الوافدين ببيشة وظهران الجنوب وجوازات مطار ابها الإقليمي .

وأوضح المتحدث المتحدث الاعلامي لجوازات منطقة عسير العقيد / عبدالله بن حسين ال هادي أن مدة تنفيذ الحملة كانت ٩٠ يوماً ابتداء من ١/ ٧/ ١٤٣٨ ثم صدرت الموافقه السامية بتمديد الحملة لمدة ٣٠ يوم انتهت يوم أمس الاثنين الموافق ١ / ١١ / ١٤٣٨ استفاد منها ٢١٤٤٨ وافد مبينا ان هدف الحملة مساعدة الوافدين المخالفين لمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي لبصمة مرحل .