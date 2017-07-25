 العجيري يكرم صدى الالكترونية - صحيفة صدى الالكترونية

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العجيري يكرم صدى الالكترونية

العجيري يكرم صدى الالكترونية
إبراهيم الزهراني(صدى):

رعى سعادة محافظ محافظة النماص رئيس لجنة التنشيط السياحي بالمحافظة الاستاذ عبدالله بن عائض العجيري مساء الاحد الموافق ٢٩-١٠-١٤٣٨ حفل فعاليات وبرامج الصيف لعام ١٤٣٨ ومهرجان التسوق تحت شعار (( صيفنا الوان )) حيث كرم العجيري رعاة مهرجان النماص من الجهات الإعلامية ومن ضمنها “ صحيفة صدى الالكترونية ” حيث تسلم الاستاذ محمد بن ظافر آل طحيطح مراسل الصحيفة بمنطقة عسير الدرع التكريمي المقدم من لجنة التنشيط السياحي بالمحافظة كما تم تكريم المساهمين في إنجاح الحفل .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1810 ] نشر منذ 2 ساعتين

الف مبروك صدي و الي الامام دائما

[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 45 دقيقة

تستاهل التكريم حبيبتنا صـــــدى الف مبروك .
❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️ .

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