العجيري يكرم صدى الالكترونية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

رعى سعادة محافظ محافظة النماص رئيس لجنة التنشيط السياحي بالمحافظة الاستاذ عبدالله بن عائض العجيري مساء الاحد الموافق ٢٩-١٠-١٤٣٨ حفل فعاليات وبرامج الصيف لعام ١٤٣٨ ومهرجان التسوق تحت شعار (( صيفنا الوان )) حيث كرم العجيري رعاة مهرجان النماص من الجهات الإعلامية ومن ضمنها “ صحيفة صدى الالكترونية ” حيث تسلم الاستاذ محمد بن ظافر آل طحيطح مراسل الصحيفة بمنطقة عسير الدرع التكريمي المقدم من لجنة التنشيط السياحي بالمحافظة كما تم تكريم المساهمين في إنجاح الحفل .