العجيري يكرم صدى الالكترونية - صحيفة صدى الالكترونية

العجيري يكرم صدى الالكترونية
رعى سعادة محافظ محافظة النماص رئيس لجنة التنشيط السياحي بالمحافظة الاستاذ عبدالله بن عائض العجيري مساء الاحد الموافق ٢٩-١٠-١٤٣٨ حفل فعاليات وبرامج الصيف لعام ١٤٣٨ ومهرجان التسوق تحت شعار (( صيفنا الوان )) حيث كرم العجيري رعاة مهرجان النماص من الجهات الإعلامية ومن ضمنها “ صحيفة صدى الالكترونية ” حيث تسلم الاستاذ محمد بن ظافر آل طحيطح مراسل الصحيفة بمنطقة عسير الدرع التكريمي المقدم من لجنة التنشيط السياحي بالمحافظة كما تم تكريم المساهمين في إنجاح الحفل .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1810 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروك صدي و الي الامام دائما
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 45 دقيقة
تستاهل التكريم حبيبتنا صـــــدى الف مبروك .
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