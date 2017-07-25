" وافي " تصدر 4 رخص لتسويق عقارات خارجية في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت لجنة البيع والتأجير على الخريطة ” وافي ” ، عن إصدارها أربع رخص لتسويق عقارات خارجية على الخريطة، في مشاريع للتطوير العقاري بمدينة دبي، بعد استكمال الشركات المتطلبات النظامية للحصول على تراخيص التسويق لتلك المشاريع.

وقال الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة ” وافي ” محمد بن سعود الغزواني؛ إن الحصول على رخصة التسويق على الخريطة للعقارات الخارجية، يخول شركات التطوير العقاري أو وكلاءها من الإعلان والعرض للمشاريع والوحدات العقارية في المعارض المتخصّصة، وغيرها من منصّات الإعلان المختلفة.

وأشار إلى أهمية تنبيه المواطنين والمقيمين الراغبين في الشراء للتأكّد من حصول الشركات المعلنة على الترخيص الذي يخولها بالتسويق والإعلان.

ولفت إلى أن رخصة التسويق على الخريطة للعقارات الخارجية تمنع المطور أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود وتسلّم المبالغ من المشترين داخل المملكة، وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ؛ مقر المشاريع المعنية، حفاظاً على حقوق المشترين، مضيفاً أن التقديم للحصول على التراخيص التي يقدمها البرنامج يتم آلياً من خلال المنصّة الإلكترونية.