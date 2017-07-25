رحيل فيدال عن بايرن ميونخ شائعات - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني أنه يستبعد رحيل اللاعب التشيلي أرتور فيدال عن الفريق، وأن كل ما يثار حول هذا الموضوع هو مجرد شائعات.

جاء ذلك خلال تواجده مع فريق بايرن ميونيخ في سنغافورة استعدادا للموسم الجديد .

وتابع : أعرف أن هناك شائعات ولكن هذا أمر طبيعي في هذه الفترة من موسم الانتقالات، فيدال سيبقى معنا هذا مؤكد بنسبة مئة بالمئة .

وبعد مشاركته في بطولة كأس القارات بروسيا مع منتخب تشيلي، الذي خسر المباراة النهائية أمام ألمانيا، قرر فيدال أخذ عطلة ولم يصاحب الفريق البافاري في جولته الأسيوية.