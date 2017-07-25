مقطع فيديو يبرئ سائق من تهمة دهس آسيوي في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

برأ مقطع فيديو التقطته كاميرا أمنية في دبي، سائق حافلة من تهمة دهس شخص آسيوي، بعدما كشف الشريط أن واقعة انتحار ثابتة وراء حادث دهس سُجّل في شارع أم سقيم، مقابل أكاديمية شرطة دبي، وأسفر عن وفاة شخص ألقى بنفسه أمام حافلة كمن يقفز في حوض سباحة.

ونقلت صحيفة ” الإمارات اليوم ” عن مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، أن البلاغ سُجّل باعتباره حادث دهس عادي؛ بل إن السائق تحمّل جانباً من المسؤولية؛ لكن بمعاينة فيديو لكاميرا ثابتة في المنطقة، تَبَيّن أنه بريء كلياً، وأن المتوفى لم يمنحه أي فرصة لتفاديه.

وظهر المتوفى وهو يقف متردداً على جانب الطريق، ثم يعبر إلى الاتجاه المقابل، ويتحرك لمدة ثلاث دقائق؛ ثم يعود مجدداً إلى الاتجاه ذاته الذي انطلق منه، ويحدد هدفه من السيارات المقبلة قبل أن يرمي نفسه بطريقة غريبة أمام حافلة قادمة في مسارها الطبيعي على المسرب الأيسر من الطريق.