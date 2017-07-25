 كيتا يوقع مع الوطني لمدة 10أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

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كيتا يوقع مع الوطني لمدة 10أشهر

كيتا يوقع مع الوطني لمدة 10أشهر
ماجد محمد(صدى):

أنهت إدارة نادي الوطني التوقيع مع اللاعب الغيني الحسن كيتا (34 عاما).

بينت المصادر ان اللاعب وقع مع الفريق لمدة 10 أشهر بمبلغ 500 ألف دولار، يتقاضى اللاعب 50 ألف دولار عن كل شهر، بعد مفاوضات من احد المسئولين في النادي ليست بطويلة .

وأضافت المصادرأنه لحظة التفاوض والتوقيع مع كيتا سألهم اللاعب عن وضع الكرة السعودية وعن حال فريق الاتحاد الذي سبق وان مثله من عام 2006 – 2008 وحقق مع العميد بطولة كأس الدوري، وكذلك مثل فريق الشباب لمدة عام.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يذكر ايامك يالخير ياكيتا كنت في الاتحاد وبكيت كثير من الانديه وتسببوا في طردك من النادي لو كيتا موجود ذلحين مع المولد وكهرباء لتشوف بطولات دائمه

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