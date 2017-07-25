 أغتصب 3 أطفال وحكم المحكمة يٌثير غضب العمانيين - صحيفة صدى الالكترونية

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أغتصب 3 أطفال وحكم المحكمة يٌثير غضب العمانيين

أغتصب 3 أطفال وحكم المحكمة يٌثير غضب العمانيين
نورة الشهري(صدى):

أصدرَ قاضٍ في مدينة الأشخرة العُمانية حُكماً على مواطنٍ عمانيّ يبلغ من العمر 46 عاماً بالسجن 5 سنوات ومنعه نهائيًا من التعامل مع الأطفال مدى الحياة بعد أن يتم إطلاق سراحه في أعقاب إدانته باغتصاب أطفال.

واعترف الرجل العُماني بتهمة اغتصاب ثلاثة أطفال اثنان منهم بعمر 6 أعوام والثالث بعمر 8 أعوام وذلك بعد أن تم إرسالهم إليه لتعليمهم القرآن والدراسات الإسلامية.

وأثار هذا الحُكم غضب المواطنين العُمانيين، معتبرين أن 5 سنوات لا تساوي شيئًا بل لا بد من أن يُحكم عليه بأقصى عقوبة لأنه خان الثقة التي وضعها فيه الآباء كمعلّم لأطفالهم.


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