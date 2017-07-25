بالصور.. إعلامية تٌفاجأ جمهورها بصور لشعرها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

فاجأت المذيعة المصرية سالي عبد السلام متابعيها على ” انستغرام ” بنشر صورة لجزء من فروة رأسها وهو خال من الشعر تماماً، ما اثار دهشة الجميع، الذين اعتبروا انها كانت تضع شعراً مستعاراً.

وعلقت على الصورة قائلة: “اصدمكم اكتر!! لكل حد كتب كومنت على راسي والله.. انا بقرأ الاذكار كل يوم!! مبفوتش فرض وبالسنن وقيام الليل الحمد لله .. المعوذات قبل ما انزل!!! القرآن والبخور كل يوم كل يوم والله..وبحلف!! بس والله كدة كتير عليا!”.

وتابعت: “انا تعبت…عمري ما كنت بركز في الحسد بس مؤمنة بيه.. مبركزش من كتر ما بتتقالي انتي محسودة والناس مركزة معاكي بزيادة؟ انا؟؟ طب ليه؟؟! يجوا يشوفوا الواقع….”.

واردفت: “اعوذ بالله ربنا يديهم اضعاف اضعاف اللي بيفكروا بس فيه.. لكن في شعري الاقيه كدة امبارح فجأة لا!!!! كدة كتير وفوق طاقتي يا ربي… لما الاقي جروبات كتير بتتكلم على شعري ويا ترى ده اكستنشن ولا زفت والا ولا كلمة ماشاء الله او اللهم بارك كله غل او يقول ده مش شعرها وانا اتبرع واحط صوري وانا صغيرة عشان اقولهم دى طيبعة شعر مش طريقة معينة للاهتمام عشان محدش يضحك عليكم بحسن نية للي بيسأله ويحصلي بعدها كدة”.

وأضافت: “في شعري 3 مناطق مفيهاش شعراية!! الاقى بوست زي ده معنولي اكتر من 200 منشن فيه وعلى الواتس اب والماسنجر واقرب صحاب ليا زعلانين ويقولولي ربنا يستر عليكي بجد دول عينيهم وحشة هيحصل حاجة!!!! وانا اكبر واضحك…لا اهه حصل!!! كدة كفاية والله.. والله كفاية ! مفاضلش غير شوية الرضا وتقبل الدنيا اللي مخليني قادرة اكمل..ابوس ايدكم بلاش دول كمان! ده مش هزار ممكن تأذي حد غصب عنك او نفسك وبتحصل فعلاً لازم تقول ماشاء الله او اللهم بارك وصفي نيتك!”.

وختمت: “أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة… والله يا ريتني كتبت وقلت وبعد كدة هقول في وش اي حد واحرجه او حاسد هقوله وربنا لازم يردهالي اللي مبيضيعش عنده حق حد..الحمد لله”.