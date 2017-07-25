بالصور.. إعلامية تٌفاجأ جمهورها بصور لشعرها - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. إعلامية تٌفاجأ جمهورها بصور لشعرها
فاجأت المذيعة المصرية سالي عبد السلام متابعيها على ” انستغرام ” بنشر صورة لجزء من فروة رأسها وهو خال من الشعر تماماً، ما اثار دهشة الجميع، الذين اعتبروا انها كانت تضع شعراً مستعاراً.
وعلقت على الصورة قائلة: “اصدمكم اكتر!! لكل حد كتب كومنت على راسي والله.. انا بقرأ الاذكار كل يوم!! مبفوتش فرض وبالسنن وقيام الليل الحمد لله .. المعوذات قبل ما انزل!!! القرآن والبخور كل يوم كل يوم والله..وبحلف!! بس والله كدة كتير عليا!”.
وتابعت: “انا تعبت…عمري ما كنت بركز في الحسد بس مؤمنة بيه.. مبركزش من كتر ما بتتقالي انتي محسودة والناس مركزة معاكي بزيادة؟ انا؟؟ طب ليه؟؟! يجوا يشوفوا الواقع….”.
واردفت: “اعوذ بالله ربنا يديهم اضعاف اضعاف اللي بيفكروا بس فيه.. لكن في شعري الاقيه كدة امبارح فجأة لا!!!! كدة كتير وفوق طاقتي يا ربي… لما الاقي جروبات كتير بتتكلم على شعري ويا ترى ده اكستنشن ولا زفت والا ولا كلمة ماشاء الله او اللهم بارك كله غل او يقول ده مش شعرها وانا اتبرع واحط صوري وانا صغيرة عشان اقولهم دى طيبعة شعر مش طريقة معينة للاهتمام عشان محدش يضحك عليكم بحسن نية للي بيسأله ويحصلي بعدها كدة”.
وأضافت: “في شعري 3 مناطق مفيهاش شعراية!! الاقى بوست زي ده معنولي اكتر من 200 منشن فيه وعلى الواتس اب والماسنجر واقرب صحاب ليا زعلانين ويقولولي ربنا يستر عليكي بجد دول عينيهم وحشة هيحصل حاجة!!!! وانا اكبر واضحك…لا اهه حصل!!! كدة كفاية والله.. والله كفاية ! مفاضلش غير شوية الرضا وتقبل الدنيا اللي مخليني قادرة اكمل..ابوس ايدكم بلاش دول كمان! ده مش هزار ممكن تأذي حد غصب عنك او نفسك وبتحصل فعلاً لازم تقول ماشاء الله او اللهم بارك وصفي نيتك!”.
وختمت: “أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة… والله يا ريتني كتبت وقلت وبعد كدة هقول في وش اي حد واحرجه او حاسد هقوله وربنا لازم يردهالي اللي مبيضيعش عنده حق حد..الحمد لله”.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحرق كل حاسد لعين 😥
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقول هتلر ::
كل شخص ع وجه المعموره يكون مراقب من شخص اخر يكرهه ويود زوال نعمته 😥
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8646 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي هذا نوع من الصلع او الثعلبة اللي تصيب النساء ليه مكبره الموضوع
🤣
بنت الديره[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا نتيجة التعري الاستعراض الله يشفيك ويكفينا جميع من شر كل حاسد وحاقد
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثيروووون يحسدونك على ما آتاك الله من فضل
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.يحسدونك ع اتفه الاشياء … صحتك جسمك شكلك شعرك علمك ثقافتك مالك وظيفتك بل كل شيئ
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.لماذا ؟؟؟؟لانهم يفقدون ماتملك ؟؟؟فيتمنون زوال نعمتك بشتى الوسائل؟؟
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.كم من مريض يأن الما بسببك ؟؟؟وكم من اناس فقدوا غالي لهم بسببك ؟؟؟اتقوا الله في انفسكم اتقوا الله
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.الا تعلم ايها الحاسد اللعين انك بحسدك تؤذي نفسك قبل غيرك ؟؟؟ اتقوا الله في انفسكم
وطهروا قلوبكم من الضغينه والحسد …فالدنيا لاتعادل عند االه جناح باعوضه
تحابوا ولاتحاسدوا تعاتبوا ولا تكرهوا او تحقدوا فغدا نرحل فلتكن قلوبكم طاهره
الثامري[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوهاااا تعصر ليمونه وتفركهاااا في راسها وتحط شي اسمه ابو فاس علبه صغيره
اسبوع زمان وان شاءالله شعرها كله يطيح ههههه
اللي عنده شك في العين يرجع يتعب نفسه شوي يقرا احديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف انه العين شر