" كريم " تطلق خاصية جديدة توفر الأمان لعملائها في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت شركة ” كريم ” المتخصصة في حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصية حجب رقم الهاتف الجديدة؛ بدءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة، حيث تم تفعيلها للعملاء بشكل تدريجي؛ على أن يتم تقديمها في أسواق إقليمية أخرى خلال الثلاثين يوماً القادمة.

وتمنح هذه الخاصية الجديدة عملاء ” كريم ” ، خيار حجب أرقام هواتفهم عن الكباتن؛ لتوفر خدمة أكثر أماناً لعملائها، وتعتبر هذه الإضافة أحدث ميزات السلامة التي قدمتها ” كريم ” خلال السنوات الماضية، مثل تقنية بصمة الوجه، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز التزام الشركة بجعل ” كريم ” خدمة حجز السيارات الأكثر موثوقية.

ومع خاصية حجب رقم الهاتف، سيتلقى الكابتن رقماً مشفراً بدل ظهور رقم الهاتف الحقيقي للمستخدم؛ مما يضمن بقاء البيانات الشخصية آمنة ومخفية.