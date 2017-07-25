مجلس الأمن يفشل في التوصل لحل بشأن الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة مغلقة بشأن الوضع في القدس ولكنها لم تتوج بالتوصل إلى موقف عملي.

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات صحفية أن أعضاء المجلس عجزوا عن التوصل إلى صيغة عملية مفيدة ومقبولة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية في القدس، موضحا أن ما جرى خلال الجلسة لم يرتق إلى مستوى ما يحدث في القدس.

وكشف الدبلوماسي الفلسطيني أن الولايات المتحدة رفضت إدانة ما وصفه بـ ” الغطرسة الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط مجلس الأمن وقراراته ” ، كما رفضت صدور إعلان بيان حول تطورات الأحداث في المسجد الأقصى، وذلك في إطار الجلسة التي عقدت بطلب من السويد وفرنسا ومصر.