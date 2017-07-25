بالصور.. أول محطة طواحين هوائية عائمة بالعالم في اسكتلندا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بدأت عملية تجميع أول محطة عائمة لطاقة الطواحين الهوائية في العالم، قبالة الساحل الشمالي الشرقي في اسكتلندا.

وتتيح المحطة في بيترهيد، المعروفة باسم ” Hywind ” ، إمكانية تزويد 20 ألف منزل بالطاقة.

وتقول الشركة المصنعة ” Statoil ” ، إن الطاقة المتوقعة الناتجة عن توربينات المحطة، قد تساوي أو تتجاوز تلك المولدة عن المحطات الحالية.

وتأمل الشركة في أن تساهم التكنولوجيا الحديثة، خاصة في اليابان والساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث المياه العميقة، في إحداث تغيير هام على مستوى إنتاج الطاقة.