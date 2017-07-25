داعية إسلامي يستدرج فتاة إلى منزله ويغتصبها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقدم داعية إسلامي مصري ، على استدراج فتاة، إلى مسقط رأسه في مدينة المنصورة في مصر ، من خلال جروب ديني على الفايسبوك، واعتدى عليها جنسيا.

وتعود الواقعة عندما اشتركت الفتاة، والتي تدعى «د. م»، 24 عاما، في جروب ديني على موقع التواصل الأجتماعي فايسبوك، وتواصلت مع المتهم، « ا. ع » 48 عاما، للاستفسار عن بعض الأحاديث والآيات القرآنية، إلى أنه طلبها بالحضور إلى مسقط رأسه بعزبة الشال في مدينة المنصورة، وعند حضور الفتاة اعتدى عليها جنسيا.

وتمكنت قوة من قسم شرطة المنصورة، من القبض على المتهم الذي اعترف أن الفتاة هي التي حضرت إليه، فيما اتهمت الفتاة الداعية أمام المباحث في حضور أسرتها أن المتهم استدرجها إلى مدينة المنصورة، ثم اغتصبها.