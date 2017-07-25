داعية إسلامي يستدرج فتاة إلى منزله ويغتصبها - صحيفة صدى الالكترونية

داعية إسلامي يستدرج فتاة إلى منزله ويغتصبها
أقدم داعية إسلامي مصري ، على استدراج فتاة، إلى مسقط رأسه في مدينة المنصورة في مصر ، من خلال جروب ديني على الفايسبوك، واعتدى عليها جنسيا.
وتعود الواقعة عندما اشتركت الفتاة، والتي تدعى «د. م»، 24 عاما، في جروب ديني على موقع التواصل الأجتماعي فايسبوك، وتواصلت مع المتهم، « ا. ع » 48 عاما، للاستفسار عن بعض الأحاديث والآيات القرآنية، إلى أنه طلبها بالحضور إلى مسقط رأسه بعزبة الشال في مدينة المنصورة، وعند حضور الفتاة اعتدى عليها جنسيا.
وتمكنت قوة من قسم شرطة المنصورة، من القبض على المتهم الذي اعترف أن الفتاة هي التي حضرت إليه، فيما اتهمت الفتاة الداعية أمام المباحث في حضور أسرتها أن المتهم استدرجها إلى مدينة المنصورة، ثم اغتصبها.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 3 ساعات
الموضوع غريب اتصلت الفتاة به للاستفسار عن بعض الأحاديث والآيات القرآنية إلى أنه طلبها بالحضور إلى مسقط رأسه بعزبة الشال في مدينة المنصورة وعند حضور الفتاة اعتدى عليها جنسيا !!!! لماذا ذهبت الفتاة فى الاصل الى منزلة ؟؟ كان يكفى الاتصال الهاتفى .عموما الموضوع فى التحقيق الان وان كان صحيح أشك انه داعية أسلامى فى الاصل
الثامري[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات
مصر ام الدنياء
في كل مكان كثرو اللي يتكلمون بسم الدين وهم كل البعد عن الدين
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 3 ساعات
ونتي تروحين بدون محرم ليش فاهمه الدين غلط
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13555 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش ذا الغباء تصدقون اي واحد ع النت 😑
الواقع[ عدد التعليقات: 4805 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشكلة النساء لديهم اندافع وتهور وكثير منهن يقعن في اخطاء كبيرة جدا كان يمكن تداركها بمجرد التفكير قليلا قبل اتخاذ اي قرار لكن الضلع الأعوج مشكلة في كل مكان وزمان
abdul[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال هو ،، قالت هي،،، من ايام زليخة ويوسف عليه السلام والله اعلم بالصواب.
متابع[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 2 ساعتين
من يقدم على مثل هذا العمل ليس بداعية ولايلقب بالداعية ..