مؤسس نادي " الريان " القطري على قائمة الارهاب الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وضعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المدعو صالح بن أحمد الغانم (أحد مؤسسي نادي الريان القطري)،ضمن قائمتها الجديدة للارهابيين.

وأدرجت القائمة الجديدة اسم ” الغانم ” ضمن الارهابيين، نظرًا لعمله مع المدرجة أسمائهم في لائحة العقوبات الصادرة من منظمات دولية، وهم منسق القاعدة سعد بن سعد الكعبي الذي عمل على جمع الأموال للإرهابيين في سوريا .

كما استخدم ” الغانم ” وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تأييده لهم ولأسامة بن لادن، إلى جانب المدرجين في لائحة التحالف عبدالعزيز بن خليفة العطية ووجدي غنيم.