بالفيديو.. اعتقال فتاة صورت حادث مصرع شقيقتها في بث مباشر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وأعلنت شرطة ولاية لوس أنجلوس الأميركية ، اعتقال الفتاة البالغة من العمر 18 عاما في ولاية كاليفورنيا، لتباشر التحقيق معها حول تصوير فيديو مصرع شقيقتها القاصر، البالغة من العمر 14 عاما ونشره في بث مباشر .

وأكدت مصادر ، أن التحقيق مع أوبدوليا سانشيز يدور حول قيادتها تحت تأثير الكحول.

ووفقا لتقرير الشرطة الأولي، فإن سانشيز كانت تقود السيارة تحت تأثير الكحول ، مع اثنين من القاصرين في المقعد الخلفي. عندما انحرفت السيارة عن الطريق، وفقدت السيطرة على السيارة، ما تسبب في اصطدامها بسياج الأسلاك وانقلابها في أحد الحقول.

وذكرت سانشيز، في بداية الفيديو لايف على إنستغرام، أنها كانت تصور نفسها وهي تغني وتقود السيارة، وقامت سانشيز بعد الحادث بتصوير جثة شقيقتها، وفي الوقت نفسه كانت تتحدث إلى الكاميرا.

وأضافت سانشيز: ” أنا أحب أختي بشدة، حتى الموت. اللعنة على كل شيء. نحن على وشك الموت، هذا هو آخر شيء كنت أريد أن يحدث معنا، ولكن هذا ما قد حصل ” .

وقالت: ” جاكلين، أرجوكِ استيقظي! لم أكن أريد قتل أختي، وأنا أعلم أنني ذاهبة إلى السجن مدى الحياة… أحبك، ارقدي بسلام حبيبتي ” .

وتابعت سانشيز مرارا وتكرارا طلبها من أختها بأن تستيقظ، وقالت إنها لم تكن قطّ تريد قتلها.