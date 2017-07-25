إغلاق وإنذار 895 منشأة مخالفة في المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة جولات رقابية للفرق الميدانية في الأسبوعين الماضيين على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ومطابخ إعاشة الحجاج، وتمكنت من إغلاق 95 منشأة، وتم إنذار 800 منشأة مع إعطائهم مهله لتصحيح المخالفات المرصودة، كما استبعدت 42 عاملاً مخالفاً وضبط أكثر من 229 كيلو جراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة .

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية المكلف محمد بن إحسان عبده، إن الجولات الرقابية تهدف إلى رفع المستوى الصحي للمنشآت وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين والحجاج زوار المسجد النبوي الشريف من خلال الإدارة العامة للشؤون الرقابية بمشاركة الأقسام الصحية بالبلديات التابعة للأمانة وقيامهم بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية لإعداد وتجهيز وتصنيع وتقديم المواد الغذائية مثل المطاعم, المخابز، محلات تقديم الوجبات الغذائية السريعة, والمغاسل, صوالين الحلاقة.

ومحلات بيع اللحوم، حيث تم تنفيذ 1845 جولة رقابية مكثفة على البلديات التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة وعددها سبع بلديات فرعية.