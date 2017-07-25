بالفيديو.. عمرو أديب يتنبأ : تغيرات في المنطقة تؤثر على مصر الفترة القادمة ! - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عمرو أديب يتنبأ : تغيرات في المنطقة تؤثر على مصر الفترة القادمة !
طالب الإعلامى المصري عمرو أديب، المصريون بأن يتابعوا الأحداث التى ستحدث خلال الفترة القادمة فى المنطقة العربية نظراً للتغيرات التي طرأت خلال هذة الحقبة .
وقال ” أديب ” ، خلال تقديمه برنامج ” كل يوم ” ، على فضائية ” ON E ” : فيه حاجات كتير هتتغير وحاجات كتير هتحصل، وده مش توقعات، بل هناك دلائل ومؤشرات على ذلك اربط الحزام لأن هتكون فيه رجات جامدة فى المنطقة مش فى مصر .
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8646 ] نشر منذ 3 ساعات
قلب مشعوذ الاخ 😅😅👽
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 3 ساعات
ياسيد عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفائلوا بالخير تجدوه وقال عليه السلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فإن كنت ادعو بشيء وكل يوم أتفاءل أن الله سيحققه المستقبل فى علم الغيب وبغض النظر عن فيه حاجات كتير هتتغير وحاجات كتير هتحصل وده مش توقعات من عمرو أديب بل هناك دلائل ومؤشرات على ذلك اربط الحزام لأن هتكون فيه رجات جامدة فى المنطقة مش فى مصر فقط تفاؤلوا بالخير ولا تشاؤموا
براغى[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 2 ساعتين
مذيع غير مقنع وراكب الموجة داءيما هو وزوجته لميس الحديدى