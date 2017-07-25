بالفيديو.. عمرو أديب يتنبأ : تغيرات في المنطقة تؤثر على مصر الفترة القادمة ! - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

طالب الإعلامى المصري عمرو أديب، المصريون بأن يتابعوا الأحداث التى ستحدث خلال الفترة القادمة فى المنطقة العربية نظراً للتغيرات التي طرأت خلال هذة الحقبة .

وقال ” أديب ” ، خلال تقديمه برنامج ” كل يوم ” ، على فضائية ” ON E ” : فيه حاجات كتير هتتغير وحاجات كتير هتحصل، وده مش توقعات، بل هناك دلائل ومؤشرات على ذلك اربط الحزام لأن هتكون فيه رجات جامدة فى المنطقة مش فى مصر .