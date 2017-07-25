إقبال شديد للطالبات على " التربية البدنية " بجامعة جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال عميد كلية التربية بجامعة جدة الدكتور علي الجفري، أن قسم التربية البدنية للطالبات الذي تم تدشينه حديثاً، شهد إقبالاً فاق التوقعات، وأن عدد المتقدمات حتى الآن تجاوز الـ2000 متقدمة.

وأوضح الدكتور الجفري أن الجامعة تستعد لفرز المتقدمات واختيار من تنطبق عليها الشروط المحددة، وهي خلو الجسم من التشوهات وأن يكون الوزن مثالياً، بالإضافة لسلامة النطق والحواس والقدرة على التعلم.

وتابع الجعفري أنه ستجري اختبارات معينة لمن يتم قبولهن .